澎湖媽祖園區周邊荒涼 葉竹林現勘4大質疑轟：3年只剩「基礎設施」？
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前馬公市長葉竹林，針對澎湖縣議會縣政總質詢，府會聯袂前往媽祖文化園區現勘。巍峨媽祖立於海風之中，但周邊卻是一片鐵鏽斑斑、鋼筋外露的荒涼景象，與澎湖縣政府宣稱的「建設成果」形成強烈對比。
葉竹林前往會勘拍照並直言：「3年下來只做公廁與停車場，園區未見亮點，澎湖縣政府的規劃到底在哪？」
縣長陳光復在議會表示，3年來已完成公廁興建、汽機車停車場增建、植栽整理、休憩亭設置及步道改善等項目，強調將持續提升園區吸引力。然而葉竹林批評，園區荒涼現況與澎湖縣政府說法明顯落差，「民眾眼睛雪亮，看到的正是園區的停滯不前。」
葉竹林提出4大質疑，欠缺前瞻藍圖：澎湖縣政府僅做基礎工程，卻未見文化定位、遊客動線、觀光亮點等核心內容；只有硬體，沒有靈魂，怎麼吸引人；現況荒涼未見改善；從鋼筋鏽穿、結構裸露，到大片工程荒地，葉強調園區3年來幾乎原地踏步。
葉更直質疑招商與藍色公路為何拖3年？澎湖縣政府直到選舉將近才提啟動招商與藍色公路航線可行性，過去3年都在做什麼？是輕忽還是怠惰？還有規劃是否公開透明？葉竹林要求縣府公布招商內容及藍色公路評估資料，避免再度成為「胎死腹中」案例。該案本是陳光復上一次任期內推動，卻因不公平條款導致澎湖縣政府賠上鉅額公帑，如今現地依舊廢棄凌亂，成為澎湖發展的「沉重包袱」。
