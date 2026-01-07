澎湖子弟辛柏毅駕F-16失聯 母拄柺杖搭專機趕抵花蓮

上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V進行例行性夜航訓練時失聯，國軍正在搜救中。軍事粉專「IDF經國號」 授權使用



上尉飛官辛柏毅昨駕駛空軍花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機，執行例行夜航訓練時，在花蓮豐濱鄉外海失聯，徹夜搜救仍無所獲。父母今（1/7）一早緊急從澎湖搭專機前往花蓮基地，不良於行的母親拄著柺杖現身，父親在一旁攙扶，只希望盡快聽到好消息。

29歲辛柏毅是澎湖湖西鄉子弟，空軍官校108年班畢業，妻子是花蓮人，在花蓮基地負責行政職務，兩人去年5月20日結婚，最近才剛從芬蘭度蜜月回台，歸建不到48小時，於任務中失聯。

空軍指出，辛柏毅飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。

事發後，軍方昨晚聯繫家屬，辛母在丈夫及軍方人員攙扶下上車，從澎湖搭軍機抵達花蓮空軍基地，全程不發一語，辛父一臉憂心，僅簡單對外界致謝，其餘沒有多談，全家人忐忑不安，只希望搜救隊能傳來好消息，讓一家人能夠團聚。

