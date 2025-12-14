澎湖家扶歲末送暖親子園遊會熱鬧登場 千人不畏低溫齊心響應

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 澎湖家扶中心今（14）日上午於文澳祖師廟前廣場舉辦「歲末送暖親子園遊會」，現場集結義賣、美食、闖關遊戲及教育宣導等超過120個攤位，雖然東北季風鋒面增強，低溫來襲，仍不減熱情，現場吸引約300戶受助家庭熱情參與，一早便湧入大批親子同樂、逛市集，現場氣氛溫馨熱鬧。縣長陳光復也特別到場支持公益活動，與民眾一同參與，並感謝家扶中心長期投入公益服務，攜手志工夥伴為孩子點亮溫暖幸福的未來。

本次活動，府會及澎湖各區皆熱情響應，照顧澎湖地區家庭，不分你我，同聲齊喊，「寒冬暖暖 幸福滿滿」、「行動抗貧、永續同行」，澎湖縣政府陳光復縣長、衛生局陳淑娟局長、環保局蔡淇賢局長、澎湖縣議會鄭嘉薇秘書長、立法委員楊曜服務處段湘玲助理、馬公市黃建忠市長、澎湖縣議會蘇陳綉色議員、呂黃春金議員、蘇育德議員、

莊光大議員、馬公市民代表會莊國輝副主席、吳武宗代表、湖西鄉民代表會李麗美代表、衛生局企劃科鄭美錦科長、龍門觀音宮慈善會李啟聰理事長、許陳貴美副理事長、長泰粉末治金有限公司陳宏謀董事長、瑞建築書坊吳美春坊主、鋐展鋼鐵有限公司曾榮德董事長及其夫人陳沴涵、國際獅子會300-E2區總監陳建全伉儷、民進黨澎湖縣黨部顏家康主委、澎湖家扶扶幼委員會蕭文勝主委、顏瑞爵榮譽主委、陳雙全榮譽主委、許清科副主委、詹廷龍委員、曾俊誠委員、楊麗珍委員及郭文雅委員等人，皆來到活動現場一同關懷澎湖家庭，手拿象徵「資源提供」、「心理支持」、「獎助學金」、「就業協助」、「家園修繕」及「社區互動」等六大資源的澆水器，呼籲社會大眾一同為弱勢家庭灌溉養分，實踐永續、共好社區。

隨後澎湖縣長陳光復表示，家扶基金會深耕澎湖超過40年，長期陪伴並扶助上千名貧困兒童自立成長，對於遭遇急難變故、生活陷入困境的兒童與家庭，更提供經濟、教育、醫療、育樂及心理輔導等多元支持，是許多孩子成長路上最重要的依靠，也是他們的第二個家。

陳光復表示,家扶基金會深耕澎湖超過40年,長期陪伴並扶助上千名貧困兒童自立成長,是許多孩子成長路上最重要的依靠,也是他們的第二個家。(圖/郭偉民攝)

陳光復指出，家扶歲末園遊會舉辦至今已有數十年，每年都能匯聚來自社會各界的善心力量共同響應，不僅為弱勢家庭注入滿滿支持，也為親子提供假日同遊、共享天倫的良好平臺。活動中，更透過寓教於樂的方式，讓孩子在遊玩中學習關懷他人，認識「環境」與「貧困」對家庭生活的影響，進而培養同理心與社會責任感。

園遊會除現場設120個特色攤位外，也邀請多組表演團體輪番表演，圖中琦琦兒童舞蹈團開場表演，台前擠滿觀眾為小朋友鼓勵。(圖/郭偉民攝)

活動現場更是熱鬧滾滾，除設置超過120個特色攤位外，主辦單位也準備超過65個超值好禮供民眾摸彩，在琦琦兒童舞蹈團可愛又動感舞蹈下揭開序幕，鼓聲飛揚的明圓幼兒園小朋友、磅礡雲霄的澎防部鎮疆舞獅隊、澎湖縣原住民文化促進會特色原民舞蹈、氣球達人光光鼠叔接力表演，加上現場聚集超過120攤的愛心攤商前來響應，各界提供超市禮券、餐廳餐券、現金紅包、全新電器等豐富的摸彩品，福朋喜來登酒店貴賓券、全新除濕機等摸彩大獎更讓活動氣氛High到最高點。，帶來精彩演出，為歲末時節增添滿滿歡笑與溫暖。

