澎湖實施"營養午餐免費"近8年 聘營養師設計菜單

南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導

台北市率先宣布國中小營養午餐全面免費，引發各縣市跟進，其實離島澎湖，早在107年開始，國中小就已經率先實施營養午餐全面免費，同時也聘請兩位營養師設計菜單，優先選用在地農漁產，讓小朋友吃得飽、吃得營養、吃得沒煩惱。

澎湖實施「營養午餐免費」近8年 聘2位營養師設計菜單

離島澎湖早在107年開始，國中小就已經率先實施營養午餐全面免費。（圖／民視新聞）「今天有蘋果！」營養午餐加碼蘋果，小朋友開心大喊。每到中午用餐時間，就是小朋友們最期待的時刻。澎湖中正國小學生：「（你覺得營養午餐好吃嗎？）好吃。」大家圍在桌子旁，拿著夾子自己夾菜，想吃多少夾多少。這一餐有雞肉燉馬鈴薯和紅蘿蔔，青菜，玉米炒蛋，搭配五穀飯，還有一罐牛奶。夾完菜有多的，老師還會幫忙分。澎湖中正國小學生：「我要給林XX哈哈哈。」澎湖中正國小學生：「老師夾給你的時候，你就可以說要給其他人。」

目前全台縣市還要繳營養午餐的只剩新北市、嘉義縣市、以及屏東縣四個縣市。（圖／民視製表）離島澎湖從107年縣長陳光復第一屆任期時，就實施國中小營養午餐全面免費的政策，由縣籌款來支應，家長不用再負擔孩子的營養午餐費。澎湖縣長陳光復：「本來家長營養午餐要自己繳700元每個月，後來700元全部由縣政府負擔，我們還加碼到1千元。」不只如此，縣府還聘請了兩位營養師，專門替孩子設計營養午餐菜單，優先選用在地農漁特產，就算免費也一點都不馬虎，小朋友們幾乎個個都吃光光。澎湖中正國小校長張素紋：「縣府聘請的專業營養師，來為學生開菜單的，如果澎湖的在地小農來耕種的植物，我們就是會更優先去採買。」澎湖中正國小學生：「（那你會吃完嗎？）會，（都不會剩對不對），（你都會吃光光嗎？）嗯，（那你營養午餐最喜歡吃哪些東西？），玉米炒蛋。」澎湖中正國小導師：「我們這一班是每天都會把，青菜吃光光的對不對？」學生們大聲回答：「對」！不只國中小，去年開始，高中職也加人補助行列，每學期補助五千元。

台北市宣布國中小營養午餐全面免費，引發各縣市跟進，目前全台縣市還要繳營養午餐的只剩新北市、嘉義縣市、以及屏東縣，還在審慎評估中。

