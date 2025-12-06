澎湖小小食農達人暢玩「泡泡好農市集」 中正國小化身親子樂園

泡泡好農市集闖關遊戲，吸引親子參加。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府推廣在地食農教育、營造親子友善休閒環境，今(6)日在中正國小舉辦「親子泡泡好農市集」，結合泡泡遊戲、農漁產知識與小農市集，打造寓教於樂的冬日親子活動，「邊玩邊學、親子共樂」。

澎湖縣長陳光復也到場與民同樂，他說，澎湖以海洋立縣，特別重視生態與環境永續理念，透過舉辦體驗活動讓孩子認識澎湖海洋資源，串聯澎湖在地農產，讓孩子從「海洋到土地」建立完整食物教育。在看得見、摸得著、吃得到的過程中，讓永續理念從小紮根。

活動發放限量「泡泡闖關卡」，完成闖關即可體驗泡泡大砲、泡泡雨、巨型泡泡球等互動遊戲，讓孩子在操場上盡情奔跑、放電玩樂。現場還有食農教育小舞台，推出親子舞台互動內容，包括「農產知識小問答」與「泡泡大挑戰」，讓孩子們在遊戲中認識五穀蔬果、營養知識及在地農產特色，以輕鬆有趣的方式，讓孩子成為小小食農達人。

市集活動相當精采多元，匯聚多位澎湖農友帶來新鮮農產品，包括草莓、菠菜、乾辣椒、茼蒿、洛神花、紅鳳菜、雪翠高麗菜、珠蔥、白玉蘿蔔、青木瓜、芥菜、小白菜、冬瓜、青蒜、韭菜、牛奶白菜等澎湖在地好物，提供民眾安心選購，支持本地農業。

活動由澎湖縣政府主辦、澎湖縣工商發展投資策進會承辦，協辦單位包含縣府旅遊處、農漁局、文化局與教育處，工策會總幹事張豪澤、旅遊處長陳美齡等人都到場。

泡泡好農市集吸引人潮，成為今年冬天最療癒市集活動。(記者劉禹慶攝)

