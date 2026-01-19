澎湖少女「謊稱14歲」與油漆工嘿咻！母怒告 法院緩刑2年理由曝

社會中心／洪正達報導

少女自稱14歲與油漆工男友發生關係後，法院審酌油漆工犯後態度良好並達成和解，再加上當下並無脅迫行為，因此宣告緩刑2年，但要支付公庫2萬元還要接受教育輔導4次。（示意圖／Pixabay）

澎湖一名少女2023年間在網路上認識一名20歲，從事油漆工作的顏姓男子，但少女卻向對方隱瞞實際年齡，並表示自己晚讀1年已經14歲，2人於是在認識4個月後發生性關係，後來少女家人得知後報警提告，案經澎湖地院審理後，認為少女年齡經計算確實在案發時已滿14歲，審酌顏男無前科，犯後深具悔意也和少女達成和解，因此依妨害性自主罪嫌判處5個月徒刑，宣告緩刑2年，並在6個月內支付公庫2萬元並接受4場教育輔導。

判決指出，該名國一少女在2023年2月間透過網路交友認識顏姓男子（20歲），2人後來交往時，少女向顏男說自己晚讀一年已14歲，直到4個月後2人在顏男住處發生性行為，但少女天亮返家後遇母親追問，才表示自己和顏男發生關係，母親隨即報警，澎湖地檢署在偵結後依妨害性自主罪嫌起訴顏男。

案經澎湖地院審理時，法官調查少女年紀後，發現她與顏男發生性行為時為14歲以上未滿16歲之人，不過在審酌顏男行為，並確認在兩情相悅下發生關係，惡性尚非重大，且顏男犯後已認罪且深具悔意，並與少女達成和解，因此依法判處5個月徒刑，宣告緩刑2年，但緩刑期間付保護管束；並要在判決確定起6個月內向公庫支付2萬元，並完成4場教育輔導。





三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

