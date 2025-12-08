澎湖就業中心助求職者年底轉職GO順利 12/9-10登場

▲年後轉職潮是企業徵才的重要時機，歲末也是民眾規劃職涯、尋找新工作的最佳時間！歡迎有求才或就業需求的雇主及民眾前來求職。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2026年即將來臨!為因應民眾年後求職與轉職需求，勞動部高屏澎東分署澎湖就業中心於12月9日(星期二)、10日(星期三)舉辦「年底求職，薪轉事成」活動，協助求職人抓住2025年最後的求職或轉職機會，歡迎有求職或轉職需求民眾前來洽詢。

2025年即將結束，許多轉職或求職中的民眾都希望能在新的一年展開新的職涯篇章，為了幫助民眾抓住機會，澎湖就業中心12月9日起2天舉辦「年底求職，薪轉事成」活動，提供專業的職涯諮詢、職業推介與媒合服務，協助民眾找到適合自己的工作，新年前搶先卡位，迎接2026年職場新機會。

澎湖就業中心主任陳家全表示，年後轉職潮是企業徵才的重要時機，歲末也是民眾規劃職涯、尋找新工作的最佳時間！歡迎有求才或就業需求的雇主及民眾前來求職，現場也提供職涯諮詢等加值服務，歡迎民眾多加利用。此外，因應超高齡化社會發展趨勢，勞動部積極透過「僱用獎助」協助中高齡勞工穩定就業，並鼓勵企業發掘中高齡勞動力的潛力與價值。只要符合就業保險投保單位資格的雇主，僱用45歲以上的中高齡者或高齡者之勞工，每個月就可以領取1萬3千元至1萬5千元不等的僱用獎助金額，最長可以領取12個月。民眾或雇主想瞭解各項就業與再就業之促進措施以及求職資訊，可撥打06-9271207澎湖就業中心洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）