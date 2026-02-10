澎湖就業中心職涯推廣 新春快閃

適逢歲末轉職高峰，許多求職者正蓄勢待發，準備在開春之際翻開職涯新頁；勞動部澎湖就業中心將於二月十一至十二日連續兩日，於中心(澎湖縣馬公市水源路五十二號)舉辦「職要你來，薪享未來」新春快閃活動，提升民眾對就業資源的認識，鼓勵善用勞動部各項就業方案，順利銜接職場，迎向美好薪未來。(見圖)

澎湖就業中心陳家全主任今(十)日表示，年後為企業用人需求高峰期，特別是即將進入觀光旺季，在地旅宿業與零售業職缺需求大增；為了協助求職者順利銜接職場，就業中心也持續推廣勞動部各項就業方案，針對青年推動「青年職得好評計畫」，穩定就業滿三個月可申請三萬元獎勵金；另有「55Plus壯世代就業促進措施」與「婦女再就業計畫」等就業促進方案，協助資深人才與二度就業婦女重返職場。

陳主任強調，該中心致力營造溫馨的求職環境，拉近與民眾的距離，讓大家知道找工作並不孤單；不僅提供在地職缺，更有專業的諮詢團隊協助釐清職涯方向，讓每位求職者都能「薪」享未來。

歡迎有求職意願、欲了解最新就業方案的民眾踴躍前往諮詢，可撥打○六-九二七一二○七澎湖就業中心洽詢。