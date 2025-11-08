澎湖就業中心11/11-13「職場啟航、夢想飛揚」活動 職涯諮詢、工作媒合一站搞定
【記者 王雯玲／高雄 報導】面對求職過程中的壓力與不確定性，勞動部澎湖就業中心11月11日(星期二)至11月13日(星期四)，舉辦「職場啟航、夢想飛揚」活動，提供民眾各項就業資源、職缺媒合及職涯諮詢服務，鼓勵待業者及有轉職民眾積極求職，歡迎有需求的民眾，到澎湖就業中心登記求職。
▲澎湖就業中心11.11-11.13，舉辦「職場啟航、夢想飛揚」活動，歡迎有尋職及轉職需求的求職人，到澎湖就業中心登記求職。
求職對許多人來說是一段充滿壓力與不確定的過程，無論是初入社會的新鮮人，或是正考慮轉換跑道的求職者，面對履歷石沉大海、面試結果無聲無息，難免會陷入自我懷疑的低潮時刻，此時不妨改變心情，讓澎湖就業中心幫您媒合工作，或透過職涯諮詢與就業資源整合，協助求職者重新調整方向，活動還有就業權益報你知，歡迎踴躍參與。
澎湖就業中心主任陳家全表示，「職場啟航、夢想飛揚」活動除了加強就業服務宣導，也祝福每位求職能順利找到理想的工作。另外，勞動部「五五就業促進獎助」也鼓勵失業滿3個月的45歲以上已退休者、或55歲以上失業者重返職場，經由就業中心推介上工後滿90日，即可申請就業獎勵金3萬元；雇主只要填妥計畫書後至就業中心申請，再僱用由就業中心推介的民眾，即可申請每月3,000元的職場支持輔導費。若民眾或雇主想更進一步瞭解「五五就業促進獎助」及求職資訊，可撥打06-9271207至澎湖就業中心洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）
