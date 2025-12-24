澎湖工策會參觀木瓜園 允諾補助農戶一半銷台運費

澎湖縣工策會總幹事張豪澤(右二)，參觀木瓜園允諾縣府補助一半運費。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣工策會協助地方產業發展，總幹事張豪澤率農漁局農牧科長高吟秋、技士王文毅等人到中屯木瓜大果園及另2處植裁園區，瞭解木瓜去年與今年栽種情形，並對將於2月下旬在新園行間種植雪翠高麗菜的方法給予鼓勵與支持，且現場允諾明年將補助台灣運到拍賣市場競價的2分之1運費。

果農孫清義表示，澎湖縣的沙質土壤加上全台獨有季風鹹水煙，漂到陸地淬鍊出豐富礦物質；因雨水少，致土壤缺氮磷又被鎖住，被認爲土壤貧瘠，已有光合菌可改善；加上每年5-9月陽光充足，種植果樹更能孕育具特色及競爭力果實，在澎湖種果樹(木瓜)有13項優勢、所以在今年10至12月間憑1人之力，就種了近800株木瓜樹！

今年一開始計畫10月在中屯境内擴大面積的種植，除原有2處合計已種了近200株之外，新承租地又可種350株，已種了3分之2面積，後續又種完約300棵左右，預計明年3月再把防風膠籃移開即可開始開花結果。

孫清義表示，因3-4月植株尚小，已計畫於明年2月下旬於2行木瓜間種植雪翠高麗菜，5月收穫以地盡其用增加收益。若明年有量外銷台北拍賣市場，即有指標價格可作為澎湖縣內出售或宅配訂價參考，不致使價格操控在縣內盤商手上，現又得到澎湖縣政府補助運費，相信能吸引更多人返鄉耕作，解決廢耕地過多問題。

孫清義木瓜園，培育8000株木瓜苗。(記者劉禹慶攝)

