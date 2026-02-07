澎湖年底選戰人選出爐！民進黨縣黨部公布完整名單

民進黨澎湖縣黨部今（7）日召開縣黨代表大會，公布2026年底地方選舉提名名單。繼4日中執會正式提名澎湖縣長陳光復代表角逐連任後，縣黨部一致支持陳光復及馬公市長黃健忠連任，並公布年底議員、代表選戰提名參選人名單。

民進黨澎縣黨部7日召開縣黨代表大會，支持陳光復代表民進黨角逐年底澎湖縣長、以及馬公市長黃健忠連任，並公布年底議員、代表選戰提名參選人。（圖／陳光復臉書）

此次提名名單中，馬公市民代表一口氣提名4人，顯見民進黨看好市長黃健忠母雞帶小雞的力量。對此，黃健忠表示，會盡最大力量守住民進黨這一席市長，也會全力輔選，讓大家都順利當選。

民進黨澎湖縣黨部此次縣黨代表大會以「向前升級，澎湖更好」為主軸，展現全黨團結一致、民主向前的堅定決心，力挺本次獲黨提名之縣市議員與市民代表參選人。完整提名名單包括澎湖縣長參選人陳光復、馬公市長參選人黃健忠、澎湖縣議員第一選區參選人顏家康、蘇育德、呂黃春金，第二選區參選人蔡清續。

澎湖縣長陳光復尋求連任。（圖／中天新聞）

市民代表提名名單則有馬公市民代表第一選區參選人項光照、第二選區參選人呂俊褞、招有倫，以及第三選區參選人吳武宗。

本身也是縣議員參選人的民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，縣黨部將全力配合陳光復縣長連任選戰，並結合馬公市長黃健忠連任、提名縣議員、市民代表及基層組織力量，作為所有參選人最堅實的後盾，團結一致，全力衝刺選戰。他強調，澎湖正站在關鍵轉型時刻，唯有延續務實、穩健且以人為本的治理路線，才能讓建設不中斷、福利不倒退。

出席的陳光復以選舉老前輩之姿，勉勵大家選舉要努力，必須捍衛承續先輩努力下來的民主制度，站在第一線要堅持理念，尤其年輕人要勤勞、多學習，並且勤走基層。陳光復特別強調，台灣的民主制度、醫療等，是我們驕傲。他表示，像有些人可以在台灣罵總統、耀武揚威，但最重要的是國家一定要顧著，敵我要分清楚，不然講什麼都沒用。

