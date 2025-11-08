澎湖張雨生紀念館整修後揭牌 張媽媽出席見證 (圖)

花蓮市公所因應豬肉解禁，由於非洲豬瘟影響導致商家停業許久恐滋生病菌，清潔隊前往各公有零售市場進行豬肉攤位清潔與消毒工作，以落實相關防疫措施，確保市場環境衛生與民眾食的安全（見圖）。魏嘉彥市長偕同市場管理所所長邱信都前往現場視察，關心清消作業執行情形，並向攤商與市場管理人員表達慰勉之意。為因應解除非洲豬瘟禁運措施，花蓮市公所立即啟動防疫應變機制，指派清潔隊與市場管理人員分區執行，針對重慶市場、中華市場、復興市場、大同市場及中山市場等販賣溫體豬肉的攤檯、屠宰加工區及地面排水溝等重點區域使用次氯酸鈉水進行消毒，讓民眾可以放心購買。市長魏嘉彥表示，豬肉是民眾日常飲食的重要食材，非洲豬瘟防疫工作攸關畜牧產業及公共健康，市公所將持續配合中央與縣府政策，落實各項防疫措施，並加強市場自主 ...

台灣新生報 ・ 10 小時前