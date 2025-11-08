澎湖張雨生紀念館整修後揭牌 張媽媽出席見證 (圖)

其他人也在看
潘安邦、張雨生紀念館重新開館 「篤行文化音樂漫時光」登場
澎湖縣政府今（8）日在篤行十村舉辦「潘安邦紀念館」與「張雨生紀念館」重新開館儀式，並同步推出「2025篤行文化音樂漫時光」活動。議長陳毓仁、澎湖縣政府參議王國裕、議員蘇陳綉色、張雨生母親張福全女士、台北流行音樂中心代表，以及展館設計師顏嘉璋等多位貴賓蒞臨，現場湧入民眾與音樂愛好者，共同見證澎湖音樂文自由時報 ・ 9 小時前
花市公所配合非洲豬瘟防疫 市場全面清消
花蓮市公所因應豬肉解禁，由於非洲豬瘟影響導致商家停業許久恐滋生病菌，清潔隊前往各公有零售市場進行豬肉攤位清潔與消毒工作，以落實相關防疫措施，確保市場環境衛生與民眾食的安全（見圖）。魏嘉彥市長偕同市場管理所所長邱信都前往現場視察，關心清消作業執行情形，並向攤商與市場管理人員表達慰勉之意。為因應解除非洲豬瘟禁運措施，花蓮市公所立即啟動防疫應變機制，指派清潔隊與市場管理人員分區執行，針對重慶市場、中華市場、復興市場、大同市場及中山市場等販賣溫體豬肉的攤檯、屠宰加工區及地面排水溝等重點區域使用次氯酸鈉水進行消毒，讓民眾可以放心購買。市長魏嘉彥表示，豬肉是民眾日常飲食的重要食材，非洲豬瘟防疫工作攸關畜牧產業及公共健康，市公所將持續配合中央與縣府政策，落實各項防疫措施，並加強市場自主 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
身障者日間照顧聯合成果發表會 持續打造友善支持環境
【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】響應12月3日「國際身心障礙者日」，澎湖縣政府委由社團法人澎湖縣照顧服務協互傳媒 ・ 10 小時前
篤行十村重溫經典歌聲 張雨生與潘安邦紀念館迎客
（中央社澎湖縣8日電）澎湖篤行十村眷村文化園區今天午後配合張雨生紀念館、潘安邦紀念館重新開館，現場響起經典懷舊歌聲，讓篤行十村再次迴盪屬於澎湖的聲音記憶。中央社 ・ 11 小時前
澎湖張雨生紀念館整修後揭牌（1） (圖)
位於澎湖縣篤行十村內的「張雨生紀念館」歷經整修更新後將，8日下午熱鬧舉辦開館儀式，澎湖縣議長陳毓仁（左）等人出席揭牌，參觀館內展出。中央社 ・ 10 小時前
桃園大溪工藝週登場 國際主題館展出日本著名窯燒
「2025大溪工藝週」於今、明兩天在大溪木藝生態博物館及周邊的基地登場，今天是周末也吸引不少民眾到場，其中「國際主題館」展出日本多處著名窯燒，另外在武德殿展出第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽得獎的24件作品，精緻的手法，也吸引不少民眾觀賞，兩天期間還規劃了4場「工藝遊程」，帶領民眾走訪職人工坊與老城自由時報 ・ 10 小時前
溫體豬解禁！基廟口名店復業 顧客為「扒飯」早起
溫體豬解禁！基廟口名店復業 顧客為「扒飯」早起EBC東森新聞 ・ 10 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前