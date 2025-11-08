澎湖張雨生紀念館整修後揭牌（2） (圖)
位於澎湖篤行十村內的「張雨生紀念館」8日重新開館，館內展示許多老照片，陳述已故歌手張雨生的生命故事。張雨生母親張福全（圖）也親自與家人到場參觀，在一幅5歲大的張雨生被爸爸騎車搭載出遊的照片前駐足。
中央社 114年11月8日
