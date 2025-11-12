澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位

即時中心／高睿鴻報導

「鳳凰」颱風路徑詭異，已在台灣周圍徘迴多時，顯著影響我國多地天氣；為考量飛行安全，今（12）日所有澎湖往台灣本島航線的航班全部取消。不過，澎湖航空站稍早表示，隨著颱風逐漸遠離，明（13）天航空公司預劃航機正常飛航；並根據航空站提供之運量數據，合計有38航班、共提供2660座位數，以疏運旅客。

澎湖航空站說明，上述38航班當中，其中有3航班，乃經交通部民用航空局協調航空公司所增加之運能。總計澎湖往台北11班次、澎湖往台中9班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄14班次。

經查，目前除澎湖往高雄、台中、台南航線的部分航班，尚有零星空位；其於航線皆訂位客滿。對此，澎湖航空站表示，將持續觀察當日疏運情形，倘若有大量候補旅客，將適時陳報民航局、協調航空公司增加運能。

另一方面，澎湖航空站也提醒搭機旅客，雖颱風逐漸遠離，但仍伴有風雨，請旅客注意行車安全。同時，亦請搭機旅客搭機前，逕洽航空公司了解搭機資訊。

