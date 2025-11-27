澎湖快艇走私474公斤大麻 遭海巡攔查海拋5人遭逮

澎湖地檢署日前破獲一起走私毒品案，販毒集團利用快艇運送巨量大麻，遭查緝時將474公斤大麻丟入海裡企圖滅證，最後全被打撈上岸並逮捕5名嫌犯，近日全案偵結起訴。

澎湖地檢署偵破走私大麻案。（圖／翻攝畫面）

澎湖地檢署指揮調查局、海巡署及警方長期蒐證，掌握主嫌高姓男子組成毒品走私集團運送大麻，花300萬元請一名陳姓船長從澎湖風櫃港開快艇「日月星168號」，在七美外海接應收貨，計畫從龍門裡正角搶灘，交由集團成員陳男、蔡男、呂男及李男在岸際接運。

檢方查扣474公斤大麻。（圖／翻攝畫面）

專案小組掌握運毒集團行蹤，派海巡艦艇及岸際人員在海上與岸際同步監控，陳姓船長海上驚覺事跡敗露，隨即將快艇掉頭往外海行駛，並沿途將近800袋大麻海拋企圖滅證，海巡艦艇即時掌握將全數799小袋大麻打撈上艇，共計重474 公斤。

廣告 廣告

運輸毒品快艇遭查扣。（圖／翻攝畫面）

專案人員後續於8月至11月間陸續逮捕陳姓船長與3名接運等5人，其餘尚有1人在逃，警方也扣押運送毒品的快艇，遭逮嫌犯均遭羈押，澎湖地檢署昨日案件偵結並依毒品危害防制條例起訴5人。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

影/BMW當成火車開！基隆毒蟲衝鐵軌瞬間曝 竟是通緝犯

影/玩命片！基隆毒蟲拒檢「衝平交道、棄車爬火車站屋頂」

親姊踢爆「全家吸毒」！小馬可仕：她已非我認識的姊姊