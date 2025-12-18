澎湖恐怖車禍！轎車、機車碰撞 女騎士傷重不治
澎湖縣馬公市17日晚間發生一起死亡車禍，一輛轎車與機車在縣道203線岔路口發生碰撞，造成一名機車女騎士傷重送醫後不治。
警方表示，事故發生於17日18時02分，地點位於馬公市安逸湖旁、縣道203線5.2公里處岔路口。
當時由19歲鄭姓女子駕駛的轎車，沿縣道203線由市區往白沙方向行駛，行經該處時，與58歲謝姓女子所騎乘、準備左轉進入安宅社區的機車發生碰撞，事故造成雙方車頭嚴重毀損。
事故發生後，謝姓女騎士被緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，仍於晚間7時31分宣告不治。
警方進一步指出，經初步檢測，鄭姓轎車駕駛並無酒駕情形，詳細肇事原因及相關責任歸屬，仍有待後續調查釐清。
