澎湖悲慘一刻！女機車騎士遭高速撞擊「宣告不治」

澎湖縣馬公市昨（17日）有位女機車騎士，跟左轉的轎車發生碰撞，車身變形碎裂，人當場倒地昏迷不醒，重傷送醫急救，但經院方全力施為後仍因傷重宣告不治。

事發現場。（圖／記者爆料網）

據馬公分局警方指出，事發地點在馬公市縣道203線5.2公里處、安宅社區岔路口，死者是58歲的謝姓女騎士，在該處與沿著203線由市區往白沙方向行駛，由19歲鄭姓女子駕駛正要左轉的轎車發生碰撞，謝女當場噴飛重摔，機車也嚴重損毀，零件噴射四處。

警消趕來後發現謝女昏迷不醒，緊急送三軍總醫院澎湖分院搶救，無奈仍因傷勢過重，在晚間7點31分宣告不治，鄭女經檢測沒有酒駕，是否有其他違規狀況導致車禍，如未注意車前狀況或轉彎未禮讓等，交通隊仍在調查中。

