澎湖惠民啟智中心報佳音 市長黃健忠共舞K-POP

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】2025年聖誕節前夕，澎湖天主教惠民啟智中心今（24）日上午由主任翁秀媚率領近80位師生與志工，前往馬公市公所進行一年一度的報佳音活動。不同以往，今年特別加入韓國K-POP女團BABYMONSTER的〈HOT SAUCE〉舞蹈，為整場演出注入年輕活力與節奏感。馬公市政大樓在笑聲與掌聲中，洋溢節日氛圍。

壓軸演出由中心師生與志工帶來連續三首帶動唱跳，從經典聖誕歌到流行舞曲，展現融合音樂與特教教育的創意成果。市長黃健忠也在〈HOT SAUCE〉一曲中即興上場共舞，與孩子們一同揮動手勢、踏出舞步，現場歡呼不斷，氣氛溫馨又熱烈。

感謝中心的到訪與用心準備，市長特別準備豆花，與在場每位師生與志工分享，象徵節慶的甜意，也傳遞誠意。(圖/馬公市公所提供)

黃健忠表示，惠民啟智中心長年以來深耕特殊教育，透過多元活動讓孩子們自在展現自我、參與社會。報佳音已不只是祝福傳遞，更是一場城市與教育共融的溫暖交流。他也指出，馬公市雖為基層，但市政團隊始終重視每一份愛的實踐，讓關懷不只是理念，而是看得見、參與得了的日常。

為感謝中心的到訪與用心準備，市長特別準備豆花，與在場每位師生與志工分享，象徵節慶的甜意，也傳遞誠意。從共舞到送豆花，馬公市公所不只是辦公空間，更成為人與人之間彼此理解與祝福的場域，這場年末的小小歡聚，不但為聖誕揭開序幕，也讓馬公市這座海島城市，再次寫下充滿人情味的市政風景。

