澎湖惠民啟智中心跳K-POP報佳音 馬公市長黃健忠暖心共舞送豆花

惠民啟智中心前往馬公市公所，聖誕節前夕報佳音。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕耶誕節前夕，澎湖天主教惠民啟智中心今(24)日由主任翁秀媚率領近80位師生與志工，前往馬公市公所報佳音，不同以往，今年特別加入韓國K-POP女團BABYMONSTER的〈HOT SAUCE〉舞蹈，為演出注入年輕活力與節奏感，年輕的馬公市長黃健忠也加入共舞行列。

壓軸演出由中心師生與志工帶來連續3首帶動唱跳，從經典聖誕歌到流行舞曲，展現融合音樂與特教教育的創意成果。市長黃健忠也在〈HOT SAUCE〉一曲中即興上場共舞，與孩子們一同揮動手勢、踏出舞步，現場歡呼不斷。

黃健忠表示，惠民啟智中心長年以來深耕特殊教育，透過多元活動讓孩子們自在展現自我、參與社會。報佳音已不只是祝福傳遞，更是一場城市與教育共融的溫暖交流，馬公市政團隊重視每一份愛的實踐，讓關懷不只是理念，而是看得見、參與得了的日常。

為感謝中心的到訪，黃健忠特別準備豆花，與在場師生與志工分享，象徵節慶的甜意，也傳遞誠意。

年輕就是有活力！年輕的馬公市長黃健忠也與報佳音志工共舞。(記者劉禹慶攝)

