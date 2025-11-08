澎湖打造友善照顧 共融共好（1） (圖)

其他人也在看
澎縣副議長號召推動 跨縣市公益送暖今捐贈馬公石泉社區
公益無界限，愛心零距離！由澎湖縣副議長藍凱元號召與推動，彰化縣幼瑩廣慈文教學會、博愛菁莪愛心會及台南市安平康復之家共同攜手，將滿載愛與關懷的物資運送至澎湖，今（7）日捐贈給馬公市石泉社區低收入戶及弱勢團體，為離島地區帶來滿滿暖意。「愛無距離•善無界限」跨縣市公益活動，今日在石泉里活動中心熱鬧登場，現自由時報 ・ 1 天前
立冬不代表沒蚊子！台南第3例本土登革熱須至11/24才解危
雖然立冬已到，但氣溫依然溫和，仍是斑蚊活躍的好時機！除了冬令進補，別忘了「防蚊也要補一補」。南市第3例登革熱本土病例預計需至11月24日才能解除傳播風險，城市防疫正拚「度過風險期」。根據疾管署監測資料，截至11月7日止，全國登革熱本土病例共27例（新增新北市、高雄市各1例），境外移入病例221例（新自由時報 ・ 16 小時前
北極冷氣團帶來寒流 多州迎初雪 美西則不冷
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 13 小時前
爌肉飯回來了！彰化老店「阿泉」今備貨增2成 排隊人潮爆滿
彰化人氣美食「阿泉爌肉飯」今（8）日重磅回歸！隨著豬隻禁宰令解除，採用新鮮溫體豬肉製作的招牌爌肉飯終於能再度供應，一早就吸引大批饕客排隊，為因應需求，店家特別增加約2成備貨量，全力滿足顧客。中天新聞網 ・ 13 小時前
輔大百年校慶 諾貝爾得主、陳建仁共襄盛舉
輔大校慶邀請諾貝爾生醫獎得主James Rothman演講。短新聞SHOTNEWS ・ 17 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 13 小時前
2026新北選戰數據曝！黃國昌「負向聲量」大贏李四川、蘇巧慧
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選。時事評論員吳靜怡今（8）日公布大數據資料，黃國昌聲量佔比逾五成，但負向比高達50.7%，負面聲量排名第一。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 9 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
太子集團高層「黑吃黑」捲9億潛逃！台籍幹部4人遭收押
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌跨國詐騙、洗錢與賭博，台北地檢署日前以組織犯罪等罪名聲押陳志及幹部共5人。台北地院昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前
太子集團在台洗錢45億 在台主嫌王昱棠等3人羈押禁見
社會中心／綜合報導從事跨國詐欺、博弈的柬埔寨〝太子集團〞，將觸角伸進台灣，大量購買豪宅、豪車來洗錢，光是台北市的和平大苑就有11戶，超跑也有26輛，總價值高達45億，集團在台主嫌王昱棠、辜淑雯、李守禮都遭到羈押禁見，而警方攻堅太子集團豪奢據點的畫面也曝光。民視 ・ 1 天前