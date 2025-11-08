澎湖打造友善照顧 共融共好（2） (圖)

其他人也在看
澎湖區漁會放流海膽（2） (圖)
澎湖區漁會7日在澎湖近海海域舉辦海膽放流活動，共計放流5000顆人工育成的馬糞海膽種苗，盼藉實際行動恢復澎湖海洋生態環境。中央社 ・ 1 天前
澎湖 前漁會總幹事 擬選望安鄉長
澎湖縣望安鄉長寶座十餘年來在許龍富和葉明縣兩大家族爭奪下互有輸贏，雙方卻也因此官司纏身，能再推出的人選不多，目前外傳葉明縣的妻子、同時也是澎湖區漁會4屆總幹事將屆齡退休的蔡月嬌「代夫出征」機率最高，至於許家會派誰出馬角逐，仍待家族討論。中時新聞網 ・ 23 小時前
國際身心障礙者日活動 澎湖推友善照顧共融共好
（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天出席社區日間作業與照顧成果發表會表示，縣府推動友善的照顧服務，讓每名身障者能自信地生活、快樂地成長，實現共融共好的目標。中央社 ・ 13 小時前
澎縣警局偕移民署 關懷移工母語宣導防詐及法令遵循
深秋的澎湖縣望安鄉潭門港，漁船乘著凜冽季風搭載著老船長「白金夢」的拼勁。對於勞動人口外移嚴重的離島而言，眼前的人力缺口仍須仰賴外籍漁工幫忙，他們遠渡重洋來臺工作，時常摸黑早起出海捕魚，為我國漁業發展貢獻良多，前陣子氣候、海象不佳無法出海，他們群聚在宿舍或漁具倉庫，共解鄉愁。趁著一早的晴朗，潭門港漁具倉庫二十餘位印尼籍漁工忙著整理漁具裝備，為到來的週末準備出海拼搏。澎湖縣政府警察局外事科、望安分局團隊偕同內政部移民署中區事務大隊澎湖縣服務站透過母國通譯人員，關懷他們工作、生活的情形，也完整傳達在我國工作期間，必須恪遵的法令與規定。在治安面，移工金融帳戶向為不法集團覬覦作為詐欺、洗錢的工具，政府已透過跨部會系統阻絕移工成為詐團收取人頭戶的標的，另外金融聯徵中心介接出入境資料來 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 19 小時前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 9 小時前
家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定
網紅「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手後，爆出一連串商標權等糾紛，家寧的母親曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗、違反個人資料保護法等罪，新北地檢署偵辦後，認罪嫌不足給予Andy不起訴處分，因家寧母親未提再議，期限已到，全案不起訴確定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
幫太子集團轉資產通風報信！管家凃又文交保30萬 檢方怒提抗告
據《ETtoday新聞雲》報導，檢方指出，太子集團由主嫌陳志操控，長期進行跨國電信詐騙，並由中國籍親信李添在台設立洗錢據點。王昱棠負責開設人頭公司，辜淑雯則招募人員，李守禮與邱子恩協助處理李添的個人事務。凃又文則負責集團在台的重要不動產，包括和平大苑11戶豪宅的管...CTWANT ・ 1 天前