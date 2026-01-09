澎湖扶輪之子計畫「海好有你，讓愛在海風中延續」啟動記者會 陳光復肯定扶輪社深耕公益、培育在地希望
(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】「扶輪之子」是由臺灣地區扶輪社共同推動的公益助學計畫，匯聚全臺各地扶輪社友的愛心捐助，協助經濟弱勢學子安心就學。澎湖縣長陳光復今（9）日受邀出席「澎湖地區扶輪之子計畫—海好有你，讓愛在海風中延續」記者會，與議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、扶輪社友及受助學子等共同見證計畫啟動。陳光復肯定澎湖扶輪社長期深耕地方、投入多元公益行動，透過實際行動關懷社會弱勢，為澎湖注入溫暖與希望。
陳光復表示，澎湖扶輪社匯聚社會各界菁英，多年來持續推動各項公益服務，從愛心捐血、肺癌篩檢、寒冬送暖、書法比賽，到助學計畫，面向多元、關懷全面，不僅照顧民眾健康與生活所需，也特別關注孩子與青少年的教育發展。此次推動「扶輪之子—海好有你，讓愛在海風中延續」計畫，集結臺灣各扶輪社愛心，以實質資源協助在地學子安心就學、穩定成長，充分展現民間社團回饋社會的力量。
陳毓仁表示，非常感謝扶輪社的社員以實際行動認養澎湖的「扶輪之子」，展現對地方教育的重視與支持。他提到，澎湖仍有許多需要社會各界伸出援手的地方，府會會持續努力，與扶輪社及各界愛心人士攜手合作，共同為澎湖打造更友善、更溫暖的生活環境。
澎湖扶輪社與縣府攜手合作，成為孩子們成長路上的重要後盾，受助學生每人每年可獲得新臺幣1萬2,000元獎助學金。該計畫在國際扶輪3470地區已邁入第三年，今年在Doctor總監及扶輪之子主委Lisa的號召下，雲嘉南地區各扶輪社特別加碼捐助澎湖地區50位「扶輪之子」，使今年澎湖地區受助學生人數達到100位，捐助總金額累計達120萬元，充分展現扶輪社跨縣市攜手關懷教育、支持在地學子的公益精神，也期盼有更多社會力量加入，共同投入，齊心守護澎湖下一代，為地方培育更多希望與可能。
