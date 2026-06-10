澎湖接棒人選＋三縣市首長提名仍卡關！民進黨可望719全代會前處理完畢

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民進黨提名2026縣市首長候選人，除了澎湖縣長陳光復住院中，接棒人選還在討論外，金馬、花蓮也還未有人選。選對會成員陳培瑜今（10）日指出，屢次會議都有針對上述縣市討論，提名工作還沒結束；知情人士則說，7月19日全代會前應該會解決所有提名。

民進黨今日召開選對會，會後媒體詢問，全代會即將在七月登場，金門、馬祖、澎湖縣長提名佈局時程有無考量？陳培瑜回說，今天都沒有討論到，但歷次選對會有針對金門、馬祖、花蓮討論，地方有回饋聲音到選對會，希望跟縣黨部有更密切的溝通，後續還會持續討論，因為選對會的正式提名工作還沒結束。

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據了解，澎湖縣長是否由縣長陳光復夫人吳淑瑾「代夫出征」，地方的期待和想像都有不同聲音，雖然屢次選對會上都有進度，把地方聲音帶到會上討論，但比較像「狀況回報」而已；不過，應該不會有分裂問題，目前連黨秘書長、選對會召集人徐國勇都還沒說會拍板定案，僅說要持續討論。

針對是否會在全代會前全部解決提名事宜？知情人士指出，「全代會前應該會解決，但下次的選對會日期還要等待通知。」

（圖片來源：放言記者拍攝、陳光復臉書）

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