澎湖接連2地發生火警！ 消防出動16車搶救帆布行與民宅

澎湖縣今（24）日中午接連發生兩起住宅火警，分別位於西嶼鄉赤馬村及馬公市中華路。所幸在消防隊迅速行動下，火勢均已撲滅，無人員傷亡，但造成財物損失。

西嶼鄉赤馬村108號住宅，今日中午屋主女兒在戶外燃燒雜草時，不慎引燃屋內雜物，導致兩間房間燒毀，屋頂燒穿，燃燒面積達6平方公尺。（圖／警消提供）

第一起火警發生於西嶼鄉赤馬村民宅，起火原因為屋主女兒在戶外燃燒雜草時，不慎引燃屋內雜物，導致兩間房間燒毀，屋頂燒穿，燃燒面積達6平方公尺。澎湖縣政府消防局於上午11時05分接獲報案，迅速派遣西嶼分隊前往現場，並加派白沙分隊支援，共出動4輛消防車及9名人員，火勢於11時35分控制，11時54分完全撲滅。

廣告 廣告

第二起火警則發生在馬公市中華路某帆布行，消防局於11時32分接獲報案後立即派遣人員及消防車前往現場。由於火勢有擴大跡象，隨後增派馬公分隊及周邊分隊支援，總計出動12輛消防車和27名消防人員。經過全力搶救，火勢於12時18分控制，12時20分撲滅。初步調查顯示，起火點位於帆布行後方廚房，現場堆積大量帆布材料及家電用品，燃燒面積約60平方公尺，造成一樓店面內的帆布用品嚴重損毀。

消防局表示，兩起火警均未造成人員傷亡，起火原因及財物損失目前由火災調查科進一步調查中。

澎湖馬公市中華路某帆布行今日中午發生火警。（圖／警消提供）

延伸閱讀

影/真的燒很大！高雄資源回收場大火近距離直擊

影/北市松山區「汽修廠狂燃竄火」！小黃「整輛燒毀」

影/宜蘭汽修廠大火燒光光 波及後方雅石館、成衣廠