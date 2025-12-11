澎湖推環保永續 陳光復：村里資收站是重要力量

（中央社澎湖縣11日電）澎湖縣長陳光復今天在菊寶村里資收站績優表揚活動中，肯定村里資收站是守護環境的重要力量，今年至10月底，15處村里資收處共回收約120公噸的資源回收物，成果亮眼。

澎湖縣政府「菊寶村里資收站績優表揚活動」，今天在馬公舉行，陳光復表揚前寮等7個績優站點及講美村最佳進步站點，肯定村里環保夥伴在資源回收推動與海洋永續上的貢獻。

陳光復表示，由於國人生活型態提升的同時，也增加環境負擔，更需要全民共同落實資源回收，而村里資收站正是守護環境的重要力量。澎湖目前共有15處村里資收站，在村里長與環保志工的協力推動下，今年1至10月辦理129場次的資收活動，成功回收約120公噸的資收物，成果亮眼。

陳光復指出，澎湖以海為家，乾淨綿延的海岸線是居民的共同驕傲，但海洋廢棄物如浮球、浮標等不僅破壞海岸景觀，更危害海洋生態。縣府除持續辦理淨灘，也鼓勵將海洋廢棄物再利用、賦予新生命，此次表揚的獎框，就是由海廢材料製作，象徵永續循環精神。

面對垃圾處理的挑戰，陳光復強調，縣府持續推動垃圾轉運及分選作業，並啟動垃圾焚化爐興建可行性評估，期望提升澎湖垃圾自主處理能力。同時也感謝鄰近嫌惡設施居民的體諒，縣府會持續強化垃圾場管理維護，降低火災風險，並再次呼籲鄉親務必確實做好垃圾分類，共同守護環境。

縣府表示，今天接受表揚的績優資收站，包括馬公前寮、光明、朝陽、湖西龍門、鼎灣、湖西、西嶼竹灣等7個村里，最佳進步獎由白沙鄉講美村奪得。（編輯：李淑華）1141211