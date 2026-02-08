澎湖搖滾綠蠵龜公仔再添新話題 與知名畫家蔡志忠神似

澎管處今年發行搖滾綠蠵龜公仔，眼尖民眾發現與蔡志忠神似。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國家風景區管理處發行的搖滾綠蠵龜公仔，廣受各界收藏家喜愛，卻有粉絲驚喜發現搖滾綠蠵龜公仔，與知名漫畫家蔡志忠相當神似，再添新話題，更有人建議乾脆請蔡志忠抵澎，擔任澎管處旅遊大使，協助推廣澎湖觀光，連結熱門話題，澎管處表示可以考慮。

由於澎湖元宵西乞龜比過年還熱鬧，一連3至9天，各地廟宇燈火不滅，自前縣長王乾發主政推出「萬龜祈福」，並由澎湖藝術家呂正林設計系列公仔「福、祿、壽、喜、愛」，掀起收藏風潮，隨後由澎管處綠蠵龜系列公仔接手，並發行金幣，今(2026)年邁入第16年，由搖滾公仔領軍。

今年澎湖綠蠵龜搖滾公仔，配合邁入第5年的澎湖追風音樂燈光節搖滾登場，用搖滾巨星的意象，喚起民眾對追風音樂節美好的回憶，一頭綠髮的搖滾公仔，是澎湖傳統「綠金」青海菜，頭戴漁夫帽、身著夏威夷衫、短褲，腳著藍白拖，再拿把吉他，巧妙融合澎湖夏日悠閒風情與追風燈光音樂節特色。

蔡志忠是台灣著名的國寶級漫畫大師，以其獨特的幽默畫風將深奧的經典古籍(如《莊子》、《老子》、《論語》、《孫子兵法》)與禪宗故事轉化為淺顯易懂的漫畫。其作品不僅深受大眾喜愛，更在世界各地出版，成功推廣東方哲學智慧。 原本是天主教徒，2020年在禪宗祖庭中國河南嵩山少林寺剃髮出家，成為虔誠佛教徒。

