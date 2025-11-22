澎湖摩西分海淨灘活動 近500人合力恢復海岸美景
（中央社澎湖縣22日電）東北季風挾帶各式海漂廢棄物，澎湖湖西鄉公所今天在著名的「摩西分海」海岸辦理淨灘活動，近500位民眾在短短2個小時合力清理出4700餘公斤的海漂垃圾，讓海岸線恢復美麗風貌。
澎湖湖西鄉公所北寮海岸淨灘活動，今天在北寮著名的「摩西分海」海岸線展開，包括澎湖縣環保局、觀光署澎湖國家風景區管理處、空軍馬公基地、台電澎湖區營業處、尖山發電廠、中油公司澎湖營業處、救國團澎湖團委會、湖西國中與南、北寮社區等單位近500位民眾，在凜冽的東北風下進行，湖西鄉公所與代表會更是全員出動。
湖西鄉長陳振中表示，澎湖北寮「摩西分海」海岸線，是澎湖名的觀光景點之一，每年遊客如織，公所在觀光季前，今年4月間就辦理淨灘，但隨著東北季風吹起，緊臨澎湖水道的北寮海岸線，各式海漂廢棄物隨著風浪堆積，削波塊的縫隙都布滿垃圾，連本島的大型綠電模組都漂流至岸際，嚴重影響海岸景觀，更對澎湖珍貴的海洋生態構成重大威脅。
近500位大小民眾進行「摩西分海」海岸淨灘，短短2個小時，共清理出木頭、寶特瓶、保麗龍、鐵罐、浮標與浮球、海漂垃圾、廢棄漁網等4700餘公斤，其中以海漂木頭2000公斤和垃圾900公斤居多，也讓湖西鄉的海岸線回復昔日的潔淨美麗。（編輯：李亨山）1141122
