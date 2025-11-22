中央社

澎湖摩西分海淨灘 清出大型綠電模組 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

澎湖「摩西分海」海岸辦理淨灘活動，各式海漂廢棄物隨著風浪堆積，削波塊的縫隙也都布滿垃圾，連本島的大型綠電模組都漂流至岸際，10餘位民眾合力翻掀至岸際。 （澎湖湖西鄉公所提供）

中央社 114年11月22日

