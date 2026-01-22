澎湖攤販售「抱卵母蟹」 縣府：不違法但不鼓勵

有民眾發現，澎湖有攤販在販賣抱卵母蟹。（圖／東森新聞）





有民眾發現，澎湖有攤販在販賣抱卵母蟹，雖然現在並非禁捕期間，販賣沒有違法，但考量生態保育，縣府還是呼籲，盡量減少購買和食用，來降低市場需求。

秋冬正是螃蟹肥美的時候，但有人發現，澎湖攤販連抱卵母蟹都有在賣。事實上，澎湖在每年8月1日到12月31日期間，禁止捕撈販售抱卵母蟹，因此目前的販售行為並不違法，但縣府呼籲，為了讓螃蟹復育下一代，攸關海洋生機，並不鼓勵食用抱卵母蟹的行為。

餐廳業者：「螃蟹其實每年數量越來越少了，如果這個措施下去，讓牠可以回歸大海，比較小隻的這次也有措施，比較小隻的也不可以賣。」

餐廳業者都很配合，不採購抱卵母蟹，也希望遊客能夠理解，在市場需求和保育間取得平衡。

