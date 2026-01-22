澎湖文化局舉辦平安燈親子DIY 帶孩子了解傳統風俗

每年到春節期間，祈福點燈是國人必不可少的傳統活動。澎湖縣文化局將於2月19日舉辦新年平安燈親子DIY課程，期望能讓孩子增進並理解我國傳統社會風俗。活動由講師以圖紙板模進行操作示範，分享創作構圖方式和黏土燈飾範本。

藉由燈具的規畫製作和燈飾組裝的繪製方式，讓小朋友選擇自身所喜愛的圖案及裝飾，將傳統元素與現代製品互相搭配，製作出別具風格的平安燈。報名時間於1月23日至31日