澎湖新住民關懷協會年終餐敘 外垵警反詐、交安宣導

年關將近，澎湖縣西嶼鄉新住民關懷協會日昨辦理「年終尾牙餐會」活動，澎湖縣政府警察局白沙分局外垵派出所亦前往加強交通安全及防詐騙宣導，營造優質的生活環境，讓民眾過一個快樂的平安年。

外垵派出所所長葉恕恩表示，詐騙集團聲稱保證獲利、穩賺不賠，就是詐騙；加入投資群組，就算開頭賺錢，也只是越陷越深的誘騙伎倆，待民眾想領回獲利，卻發現領嘸錢麻找嘸人，尤其有「有獲利經驗」、「有內線」、「加入名人群組」等詐欺關鍵字出現，就須特別小心。建立正確預防犯罪觀念，強化自我防衛警覺心，就能減少受害機會。另近期尾牙聚餐機會多，提醒大家「喝酒不開車、開車不喝酒；酒後代駕安全回家」，不論是參與任何聚餐活動，皆須充分休息後再駕車，以避免疲勞駕駛而發生交通事故。

白沙分局呼籲，詐騙手法多變，面對各種狀況要保持「先冷靜再查證」之原則，勿輕易相信對方說法，如有疑義或需警方協助時，可撥打165反詐騙專線或110報案，不讓騙徒有機可乘。