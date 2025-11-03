澎湖新芽獎學金 助清寒生圓夢

澎湖的新芽獎學名單出爐，頒獎典禮在靜思堂舉行，一共有38位得獎學生。

進了這個門，成長又多一些，他們都是慈濟新芽獎學金，澎湖獲獎的莘莘學子。

新芽獎得主的阿媽 時阿月：「很感謝 慈濟給我們幫忙，(孫子)可以成長。」

「請準備頒獎，請頒發獎狀及獎學金。」

新芽獎學金目標是品德及學業表現優異的清寒學子，澎湖縣府社會處長周柏雅及學校校長也到場，勉勵得獎者迎向陽光。

澎湖縣社會處長 周柏雅：「真善美就是這樣產生的，一個人美不美，建立在他是不是真 是不是善，真善美是結合在一起的。」

新芽獎學金得主 蔡智璿：「領了6次，很感謝師姑師伯他們的幫忙，讓我有動力讀書。」

典禮還安排勁歌熱舞帶動氣氛，學生們品嘗過親手栽的勝利果實，休息片刻，要繼續向前挑戰。

