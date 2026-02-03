澎湖春節敬老金今起發放 陳光復視察點鈔作業

▲澎湖縣「115年春節敬老平安禮金」2月3日發放。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】澎湖縣「115年春節敬老平安禮金」今（3）日開始發放，縣長陳光復與議長陳毓仁上午前往警察局二樓禮堂，視察敬老禮金點鈔及相關整備作業情形，關心發放流程與安全措施，並慰勉現場警察與工作人員的辛勞，要求務必確保發放作業順利、安全，讓長者安心領取、歡喜過年。

▲點鈔作業現場。

陳光復表示，農曆春節是闔家團聚的重要節日，縣府發放5,000元春節禮金向長年為家庭與社會奉獻的長輩表達最誠摯的敬意，也希望縣府與議會的心意，能讓縣內2萬1,812位長輩感受到滿滿的年節祝福，與兒孫一同採買年貨、外出走走，享受天倫之樂，讓春節更添溫馨喜氣。

廣告 廣告

陳光復指出，澎湖高齡人口比例已超過20%，為讓長者幸福安老，縣府積極完善長者照顧服務，除將三節敬老禮金提高至每年1萬5,000元外，也推動長者假牙補助、公費疫苗接種，提升健康保障；同時推動送餐服務，協助行動不便或獨居長者獲得穩定照顧，並透過各類社區及樂齡活動，鼓勵長輩走出家門、參與社會，活出健康與精彩的銀髮人生。

凡設籍澎湖滿3年且年滿65歲以上長者，每人致贈新臺幣5,000元敬老平安禮金。發放日期自本（115）年2月3日下午4時起至3月31日止，發放期間如長者不在澎湖，可委由直系親屬向各村（里）長領取；114年11月17日以後戶籍異動之長者（縣內異動者）請逕向原戶籍地村、里長領取；114年11月18日以後死亡得由其法定繼承人領取。另未及於發放期間領取者，補發日期從4月1日起至4月9日止。

此外，115年身心障礙者春節慰問金亦將於2月6日開始發放，每人發放新臺幣5,000元，讓身心障礙朋友同樣感受到社會關懷與年節溫暖。