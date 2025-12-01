澎湖春節航空疏運 12/9起開放訂位

（中央社澎湖縣1日電）明年農曆春節年假自2月14日至22日止，共計9天。澎湖縣政府今晚表示，春節台澎航線機位將於9日下午6時起開放電話及網路訂位，澎湖航線共提供1218架次，計9萬5326個座位數。

明年春節假期自2月14日至2月22日有9天假期，交通部民用航空局規劃2月13日至23日為航空疏運期，共計11天。民航局表示，疏運期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線（不含澎湖—金門／七美航線）將提供2462架次，計20萬5728個座位數，並自12月9日晚間6時起陸續開放訂位。

廣告 廣告

澎湖航線1218架次，計9萬5326個座位數；金門航線1052架次，計9萬7160個座位數；馬祖航線192架次，計1萬3242個座位數。

民航局提醒，春節期間尖峰時段航班需求大，若無法取得首選航班，可考慮其他日期或離峰時段的優惠機票；也建議居住離島之鄉親可安排赴台團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。

澎湖縣政府指出，民眾自9日下午6時起，可透過各航空公司客服語音、官網、APP，或至超商7-ELEVEN ibon、全家FamiPort辦理訂位購票。若無法即時訂到機位，可在9日晚間7時後再次上各航空公司官網查詢，或於10日上班時間洽詢客服專線候補訂位。

縣府指出，各航空公司在春節疏運期間，均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。後續也將視訂位狀況，規劃第二波加班機，以滿足返鄉與旅遊需求。（編輯：黃世雅）1141201