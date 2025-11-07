澎湖望安野放2綠蠵龜 滿地珊瑚碎屑如走「天堂路」下海

澎管處7日上午在望安綠蠵龜觀光保育中心前沙灘野放2頭收容的綠蠵龜回大海前，必須經過一段俗稱砂砱的珊瑚碎屑，就像兩棲蛙人結訓要過都是咾咕石的「天堂路」一樣。（澎管處提供／許逸民澎湖傳真）

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今（7）日上午與澎湖縣政府農漁局、農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心，在望安綠蠵龜觀光保育中心前沙灘野放2頭收容的綠蠵龜回大海。

不過，野放處沙灘的潮線上剛好都是俗稱砂砱的珊瑚碎屑，讓這些要爬下海的小海龜，就像兩棲蛙人結訓要過都是咾咕石的「天堂路」一樣。

澎管處7日上午在望安綠蠵龜觀光保育中心前沙灘野放2頭收容的綠蠵龜回大海。（澎管處提供／許逸民澎湖傳真）

澎管處指出，此次野放的兩隻綠蠵龜，最初於112年9月間，在望安長瀨沙灘剛孵化但受傷，經保育人員巡護時發現並即時救援，歷經長時間照護後，於今年3月21日再轉送至農業部水試所澎湖漁業生物研究中心設立的「望安海龜收容工作站」，展開收容與觀察照護。

廣告 廣告

現在，經數月的細心照護與健康評估，兩隻海龜終於準備好重返自然，所以於今日上午11時30分滿潮時刻野放。並於野放前特地安排生態導覽及宣導，向在場40名學生與遊客介紹望安綠蠵龜產卵棲地的重要性，希望透過民眾親身參與，提升對海洋保育的認知與關注。

澎管處表示，未來將持續與海洋委員會、縣府農漁局、水試所等相關單位攜手合作，透過望安綠蠵龜觀光保育中心延續「好善堂」石碑所象徵的守護精神，深化海龜保育觀光與生態教育推廣，讓更多遊客在旅途中學習愛護海洋、珍惜自然，實踐永續旅遊的理念。

更多中時新聞網報導

陳奕迅倫敦再現〈K歌之王〉激動落淚

罹肺腺癌四期宣傳《大濛》 柯煒林嚷好想台灣

噪音車最高罰3萬6 年犯2次可吊扣牌照