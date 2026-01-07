澎湖未列低溫警戒卻傳猝死悲劇 獨居漁民寒晨倒臥消波塊１天１夜

澎湖漁夫清晨倒臥消波塊猝死。（圖 ／翻攝畫面）

受強烈大陸冷氣團及夜間輻射冷卻影響，台灣各地近日氣溫驟降，多個縣市發布低溫特報，未被列入低溫特報範圍的澎湖縣，仍傳出疑似因低溫引發心肌梗塞的猝死案件，引發外界對寒冷天氣隱性風險的關注，澎湖湖西鄉東石村環保公園岸際，7日清晨驚傳一起死亡事件，１名以潮間帶捕魚維生的66歲吳姓男子，被家屬發現倒臥於岸際消波塊內，已明顯死亡多時，初步研判，吳男疑似因氣溫驟降引發心肌梗塞，且倒地後未能及時獲得救援，錯失急救黃金時間，最終不幸喪命。

海巡署第13巡防區指出，吳姓男子平時獨居，靠到海邊查看漁網及捕魚維生。6日他如往常獨自前往東石村環保公園岸際，巡視自己布置於海中的漁網，之後便與家人失去聯繫。家屬起初以為他可能因工作延誤返家，未料一整天音訊全無。

吳男的弟弟在多次聯繫未果後，心生不安，於7日清晨前往哥哥經常下網的地點尋找，赫然發現吳男倒臥在消波塊縫隙中，無論如何呼喊皆無回應，已無生命跡象，當場悲痛報警。

海巡署13巡防區於上午7時40分接獲118報案後，立即派員前往現場處理，並拉起封鎖線維護現場秩序。警方與鑑識人員完成採證後，遺體送往菊島福園，後續將由檢察官與法醫進行相驗，以釐清確切死因。

