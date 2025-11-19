澎湖機票一票難求縣府包機 立委楊曜建議由縣府自行處理

澎湖縣政府提出旺季包機政策，提供澎湖人優先機位政策。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府提出明年4至8月縣府包機，以澎湖民眾優先搭乘。針對縣府提出方案，立委楊曜給予肯定，但建議不要委由特定旅行社包攬票務，最好由縣府自行處理包機機位，才能避免成為旅行社招攬團客圖利。

楊曜指出，陳光復縣長在議會表示，將以每天8班包機或每日250個座位包位的方式解決澎湖民眾旺季一票難求的困境，由於是縣庫支出費用，取得優先訂位的機會，絕對不能委由特定旅行社負責，以免手握優先機位的旅行社操作成招攬團客的利器。

楊曜感謝縣長陳光復提出經費解決民眾交通問題，但是為了落實政策目標並防止可能的弊端，訂位事宜應由縣府自行處理才是最佳方案。

楊曜指出，澎湖空中運輸的核心，在於關鍵時刻澎湖人一定要飛得回來、飛得出去，這是離島民生，不是票務問題，澎湖縣府一定要堅持將澎湖緊急機位的機制保留住，他也會監督交通部將制度常態化！

另外，針對澎湖不僅旺季一票難求，今年秋冬也反常出現一位難求噩夢，機場外一早就出現大排長龍怪象，縣議員吳政杰在議會為民請命，建議前一天後補到的旅客，保留資格讓他隔天來機場，享有優先後補權益。

