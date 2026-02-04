澎湖水族館馬年迎春 農曆過年看海馬贈限量金幣

（中央社澎湖縣4日電）今年澎湖水族館將在農曆過年期間推出「海馬迎新春」活動，除了欣賞海馬悠游姿態之外，凡購票入館參觀民眾，還可獲得限量版的「海馬金幣」，一同歡度馬年意象的年節。

澎湖水族館表示，農曆新年將至，由於今年是馬年，水族館特別推出應景「海馬迎新春」活動，讓活潑可愛悠游的海馬迎接來自各地的遊客。除了符合年節意象外，也可讓遊客透過2組展示櫥，了解海馬獨特的海洋生態習性。

水族館表示，配合「海馬迎新春」活動，還準備有精緻的限量「海馬金幣」，送給購票入館的民眾，數量有限，送完為止。館內也同步推出以海馬為主題的彈珠遊戲，增添濃厚的年節氣氛。

澎湖水族館「海馬迎新春」活動，將自2月17日至19日（大年初一至初三）止，活動共3天，一同歡度馬年年節。（編輯：黃世雅）1150204