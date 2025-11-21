澎湖沙港融合海豚意象 藉策展、文資保存介紹地方史

走在沙港社區，隨處可見可愛的海豚圖案，對許多人而言，沙港仍是「海豚的故鄉」。不過近年來，在地居民積極推動廟宇巡禮，並在信仰中心廣聖殿展出歷史文物，帶領民眾感受地方深厚的人文底蘊。

地方文史工作者陳英豪說明，「我希望觀眾走進來，像是一個時光迴廊一樣，從比較近的現代，到日治時期、再到清代，沙港村民開闢這塊土地的一個歷史。」

這些文物見證沙港不同年代的社會變遷，當舊廟改建拆除時，居民不忍文化流失，更主動買下文物典藏家中，其中還包括彩繪藝師陳壽彝與廟宇匠師朱錫甘的精湛作品。

廣聖殿主委陳宗銘表示，「我很擔心說當有一天我走了以後，這個東西我的兒孫不知道會不會給我亂搞，所以我就去登記了縣府的一般古物。」

除了立法保存文資，地方藝術家也將生活風景融入街區創作，面對外界對過去獵捕事件的批評，居民選擇用文化力量翻轉印象，共同守護地方記憶。

沙港社區發展協會理事長曾才發指出，「我們不是殺生的這個殺港，我們是真正的沙港。」

地方文史工作者陳英豪認為，「過去因為有一些保育的意識抬頭，讓他們有點承擔一些罪名，所以我覺得要轉變歷史轉型正義的改變，我覺得是要讓他們掌握對於沙港海豚的詮釋權，講他們自己對於這個海域生態的故事。」

這座曾經被陰影籠罩的村落，正找回屬於自己的聲音，更多關於沙港的故事也等待人們走進社區，重新來發現。