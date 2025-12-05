澎湖海事水產學校與紐西蘭華卡塔尼高中校際互訪 深化海洋文化經驗交流 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 澎湖海事把海洋教育向外推廣，走到國際、走進外交層級！在今年九月紐西蘭華卡塔尼高中師生訪問後，澎湖海事校長顏嘉禾校長在11月下旬也率隊前往紐西蘭訪問交流。此行不僅鞏固2校合作基礎、深化學生互動，更在駐紐西蘭台北經濟文化辦事處協助下，拜會當地台商會，延伸媒合Ara大學，校際互訪提升為具備政策層次與文化深度的教育外交。

華卡塔尼高中以極具代表性的毛利文化歡迎式開場，以傳統歌聲迎接遠道而來的澎湖海事水產學校師生。(圖/澎湖海事水產學校提供)

此次交流從文化、課程、海洋教育到行政觀摩，獲得全面而深刻的國際學習經驗。華卡塔尼高中以極具代表性的毛利文化歡迎式開場，以傳統歌聲迎接遠道而來的澎湖海事，同時用象徵尊敬與祝福的hongi頭碰頭）禮表達誠摯歡迎。其中最令人難忘的，是校園內升起中華民國國旗。國旗在異鄉緩緩升起的瞬間，全體師生深切感受到紐方支持台灣友誼，也凸顯教育交流所帶動的民間外交力量。

廣告 廣告

另外在教師交流方面，雙方具體而多層面討論海洋保育、永續教育、原民文化課程、偏鄉學校經營等議題行。澎湖海事團隊也受邀參與華卡塔尼高中行政會議，近距離觀摩紐西蘭行政制度、校務流程與教師合作方式。澎湖海事期盼將紐國教育強調開放、多元與信任精神帶回澎湖，成為未來校務發展與教育創新重要養分。

而學生交流方面，由同班同學全程陪同，引導澎湖海事學生融入校園環境，參與語言、體育、自然科學等多元課程，實際體驗紐國開放與彈性的學習風格。學生同時加入多國學生共同參與的海洋教育國際交流營隊，內容包含海洋生物觀察、潮間帶生態調查、浮潛訓練、海洋保育與永續議題討論。

去年8月底雙方簽訂MOU後，澎湖海事就積極推動交流事宜，讓學生以「親海、知海、護海」 為共同語言，在海洋環境與活動中深化交流，建立深厚的跨文化友誼。(圖/郭偉民攝)

在去年8月於澎湖舉行的 MOU（合作意向書）簽署儀式後，雙方於 2025 年正式啟動雙向交流，合作進入穩定與長期階段內容包括：高二、高三學生互訪、線上跨校學習活動、教師專業交流、深度海洋與文化課程合作，雙方期待未來持續推動跨國海洋教育，共同為兩國青年打造立足海洋、面向世界的多元學習機會。

學生入住紐西蘭寄宿家庭，從飲食、交通、家庭相處到生活節奏，都直接體驗當地文化與價值觀。孩子們在適應與交流的過程中逐漸展現自信，也在跨文化的互動中累積勇氣、成熟度與更開闊的國際理解力。

澎水學生入住紐西蘭寄宿家庭，從飲食、交通、家庭相處到生活節奏，都直接體驗當地文化與價值觀。(圖/澎湖海事水產學校提供)

本次交流最珍貴的成果，是讓不同國家的孩子以 「親海、知海、護海」 為共同語言，在海洋環境與活動中深化交流，建立深厚的跨文化友誼。澎湖海事不僅達成教育目標，更成功扮演臺灣推動 教育外交 的重要角色。學校以真誠互動建立起與紐方如家人般的深厚情誼，也將臺灣教育精神與 澎湖三點水文化 傳遞到國際舞台。

此次交流活動亦獲得 駐紐西蘭台北經濟文化辦事處陳處長、台商會邱會長 與多方人士高度肯定。他們讚許澎湖海事長期推動國際教育的努力，並肯定此次交流具有延續性與深化意義，是臺紐教育交流的重要里程碑。