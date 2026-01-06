澎湖海洋實驗小學西嶼合橫國小 海聲褒響獲選「我的教室在鄉村」計畫團隊

合橫國小為澎湖第一間海洋實驗小學，入選我的教室在鄉村機會。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣城鄉協力協會2021年8月1日協會正式成立，創辦「我的教室在鄉村」計畫，以深化偏鄉教育、連結在地社區資源為核心精神。透過偏遠地區學校與社區職人、在地專家的合作，讓孩子從認識家鄉的生態環境、族群文化、語言、傳統技藝與歷史出發，逐步培養對土地的認同與情感。

通過第一階段書面評選的團隊，在第二階段評審委員實地走訪與深度訪談中，充分展現出高度的執行力、課程設計創意與在地連結的深度，以及對孩子與家鄉的深厚情感。評審委員們對各團隊的用心與行動深受感動，在多面向審慎評比後，最終選出4組優秀計畫團隊獲得補助支持。

今年獲選團隊包括澎湖西嶼鄉合橫國小海聲褒響：澎湖漁翁島海韻文化航程、花蓮港口部落互助教保服務中心港口部落老幼共學歲時記-第三年計畫、高雄市立巴楠花部落國民中小學：走過十字繡的軌跡，重現歷史。高雄市廣興國小新威分校：山裡的好味道-荖濃溪畔的客庄小學堂。

未來一年，台灣城鄉協力協會將與各團隊攜手同行，共同見證各項計畫在校園與社區中的推進與累積成果。合橫國小位處澎湖縣西嶼鄉合界、后螺、橫礁3社區間，與聞名中外的澎湖跨海大橋為鄰，依藍天碧海而建，每年10月後，強勁的東北季風一來，每每風沙滾滾，2020年轉型為澎湖第一間海洋實驗小學，合橫信念，讓海洋豐富孩子的學習與生命。

合橫國小學子都是聽著浪濤聲長大的海洋之子。(記者劉禹慶攝)

