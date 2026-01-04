澎湖海洋志工陳盡川宣布參選縣長 盼引澎湖發展關鍵討論

2026年1月4日澎湖縣／澎湖海洋保育志工陳盡川，一直致力於澎湖海陸生態環境保育。（翻攝陳盡川臉書／許逸民澎湖傳真）

長期致力於海洋環境保護的澎湖海洋保護志工陳盡川，今（4）日清晨突於臉書宣布投入下屆縣長選舉。他說，希望導引出澎湖發展最關鍵，卻沒人敢提的問題。

陳盡川表示，若當選澎湖縣長，將傚法亞瑟大帝開創圓桌武士會議精神，成立「治縣委員會」廣招賢能志士治理縣政，並將縣長薪資及一切津貼全數捐出做為「治縣委員會」運作基金。

他說，將藉由這個選舉機會開闢一個「我若是縣長」的公共對話窗口，讓大家可以一同參與澎湖未來發展的建言及論述，以凝聚共識及力量，成為有前瞻性澎湖未來發展的方向及促動的力量。相信不管未來誰來主政，都不敢忽視這樣凝聚出來的澎湖人集體意識。

他雖坦言，沒有選舉勝負的考量，卻也率先提出縣政施政方針，以「保護富裕、澎湖海」、「深耕美化、澎湖山 」、「維護優質、澎湖路」、「開創澎湖觀光新局面」為主軸，提出多項願景。

114年夏天，七美棘冠海星大爆發引起重視，陳盡川是第一個對此發出警訊的海洋保育人士。一直致力於澎湖海陸生態環境保育的他，積極關切推動南方四島保護區畫設，地方環保人士戲稱，他可是海洋國家公園管理處的頭痛人物，除常蒐證檢舉漁船或海釣船違法捕撈，2018年還因勸阻潛水客非法打魚，慘遭數名潛客跳到他船上圍毆成傷；2020年他用來巡查海域的快艇也遭縱火焚毀，仍無法阻擋他持續關心海洋議題的決心。

111年5月他還眼尖識破岸巡補給船救起在東吉附近海域漂流的6名潛水客網袋中竟有龍蝦、麵包蟹等，而舉發違法捕撈，連帶使澎科大「海洋2號」遊艇違法租賃一事曝光，進而讓檢廉循線追出澎科大教授陳正國用假履歷騙取教職的杏壇版《神鬼交鋒》案。

而除陳盡川外，尋求連任的民進黨籍現任縣長陳光復、包括藍營上屆以無黨籍身分參選澎湖縣長的前馬公市長葉竹林，和表態爭取國民黨黨內縣長初選的鄭清發後，再一有意參選下屆澎湖縣長的人選。

此外，國民黨目前浮出檯面欲角逐縣長提名的則有黨部主委、前副議長陳雙全、現任議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中等，還有民眾黨籍卻也蓄勢待發的前副縣長許智富都有意願。

不過，國民黨祕書長李乾龍114年12月5日代表黨主席鄭麗文前往澎湖參加黨慶活動時，強調藍營縣長人選今年初可望由黨的機制和民調、協調，定於一尊代表參選。

