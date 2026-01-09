澎湖海灘尋獲失事F-16V戰機殘骸 軍方：已初步排除

社會中心／澎湖報導

澎湖海灘發現不明飛行器殘骸。（圖／翻攝畫面）

花蓮空軍基地「編號6700」F-16V戰機6日晚間執行例行性訓練任務期間失事墜海，國防部持續動員搜救，有民眾今天（9日）在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16V機體碎片。軍方指出，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。

澎湖今天傳出有民眾在海灘發現不明飛行器殘骸，海巡署獲報立即前往封鎖現場，空軍馬公基地勤務隊也前往勘察，初步判定疑似為船舶和飛行器的碎片，和之前蘭嶼所發現的不明大型碎片雷同，已初步排除是失事戰機殘骸。

軍方指出，F-16V戰機在台灣東部海域失事後，相關單位以座標點做重疊式搜索，海陸空三軍及相關單位每天日夜皆派遣人力沿海岸、海面進行搜救，但截至目前還未尋獲相關殘骸或跡證，現仍全力搜救中。

