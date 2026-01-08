澎湖海膽養殖產量穩 冬天也吃得到

澎湖馬糞海膽朝向養殖替代採捕，即使冬天也有人工養殖海膽上市，只是數量不多，價錢也不便宜。（許逸民攝）

澎湖馬糞海膽因海域放流成效與保育不佳，多年來產量持續銳減。但近年經突破人工養殖技術後，馬糞海膽養殖存活率超過6成，現在已經逐漸能穩定產出，即便在禁採期的冬天，民眾還是可以吃到新鮮的養殖海膽，只是價錢相對較高，一顆海膽要價250元以上。

馬糞海膽正式名稱為白棘三列海膽，其生殖腺鮮味十足、甘甜度高，俗稱雲丹，備受饕客喜愛，也因此經常供不應求，面臨巨大的採捕壓力，以致野生族群密度逐漸降低。

為保護馬糞海膽漁業資源，澎湖縣政府自民國96年起開始管制澎湖海域馬糞海膽的採捕作業，初期規定每年採捕期為4個月，隨後逐年限縮，於107年採捕期修正為現行公告的2個月（每年7月1日至8月31日），最小漁獲體長仍維持8公分。

澎縣府農漁局水產種苗場於98年成功繁殖首批馬糞海膽苗，99年起開始實施海域復育，至106年終有突破，在107年以後，每年平均放流量達1萬顆以上，但海膽復育還是不見起色，甚至每況愈下。

直到海膽成膽飼料開發成功，在「養殖取代採捕」的政策推動下，澎湖縣政府於112年修正「馬糞海膽漁業資源管理有關限制事宜」公告，開放馬糞海膽人工繁養殖，且成效顯著，所以現在大家在非採捕季節，也能吃到新鮮的養殖海膽。

年底將投入議員選舉的民進黨澎湖縣黨部主委顏家康也投入海膽養殖工作，夏天餵食馬尾藻，冬天則餵食高麗菜葉，目前第一批1500顆海膽苗養殖後，存活率超過6成，後續還會陸續再增加海膽苗，瞄準旅遊旺季市場。