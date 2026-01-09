澎湖海邊驚現疑似飛行器殘骸！軍方：並非國軍裝備

澎湖縣西嶼鄉小門後灣沙灘於今（9）日下午發現一片大型漂流物，疑似為飛行器殘骸，引發外界高度關注。由於當前正值台灣空軍F-16V戰機失聯搜救的敏感時期，該殘骸一度被懷疑與失聯戰機有關。然而，經空軍現場檢視，確認該殘骸並非屬於國軍裝備。

澎湖縣西嶼鄉小門後灣沙灘於今（9）日下午發現一片大型漂流物，疑似為飛行器殘骸。（圖/中國時報）

據了解，這片殘骸長約280公分、寬約220公分，外觀呈白色，且帶有民用飛行器特有的飛行攻角結構。此外，現場人員進一步觀察到殘骸上裝有民航機常見的氣流方向感測器攻角探測器，並推測其可能與先前在蘭嶼海邊發現的標有簡體字「透波口」及「溫濕度傳感器安裝口」的漂流物有關，很可能為大陸製造的飛行器殘骸。

由於正值F-16V戰機失聯的敏感時期，空軍已排除該殘骸與失聯F-16V戰機的關聯，並將此漂流物交由海巡署第七岸巡隊通報環保局，依大型廢棄物處理相關規範進行後續處置。至於失聯的F-16V戰機與飛官辛柏毅上尉，搜救行動仍在持續進行中，至今已超過72小時，尚未有進一步消息。

