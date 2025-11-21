澎湖海鮮小吃店 馬公老街隱藏版小管麵線 在地人也搶著排隊

澎湖海鮮料理店使用當日現撈鮮蚵，鮮美飽滿，成為不少饕客的必點招牌（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從海味開始的夢想：打造澎湖海鮮小吃新地標

在澎湖旅行，想找到既新鮮又不踩雷的澎湖馬公海鮮小吃，始終是一門學問。當地人熟知的隱藏版料理，，往往藏身於中正路的某個巷弄轉角。

辰川水產-小管麵線. 海鮮小吃創立於 2023 年，選址於澎湖中正路美食推薦熱點之一的馬公老街上。不同於一般強調話題與包裝的餐飲品牌，辰川沒有浮誇的行銷手法，而是源於創辦人一個簡單卻真摯的初衷：「想把對澎湖的熱愛，化為能與旅人分享的滋味。」來自台灣本島的他，初次踏上海島時便被這片海域與人文深深吸引。憑藉 15 年餐飲業歷練，他選擇以料理作為媒介，將情感轉化為實際味道。



他常說：「與其說是創業，不如說是想留下來生活，並留下味道。」這份理念，也讓辰川不只是一間餐館，更像是旅行與土地之間的橋樑，選擇用食物開啟與島嶼的連結。如今，這間小店逐漸成為澎湖隱藏版美食的代表之一，為澎湖的飲食地圖注入一股職人風格的新氣息，成為遊客與在地人共同推薦的澎湖必吃小吃。

澎湖海鮮小吃店現炸紅娘魚鮮嫩酥脆，讓人一試成主顧（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

味道來自產地：以澎湖小管麵線說在地故事

在菜單設計上，辰川水產的靈魂料理之一便是澎湖小管麵線。店內使用的小管來自創辦人熟識的在地漁船，每天清晨送達店內，不經冷凍、不做加工，現場處理、立即料理，完整保留海味的鮮甜與彈性。創辦人強調：「這是澎湖新鮮小管料理應有的樣子，不需過多調味，只要保留原味。」



除了小管麵線，像是澎湖人氣生魚片、小管肉燥飯、綜合炸物也頗受歡迎，成為旅客澎湖自由行美食行程中的一站。品牌強調「誠實做料理」，從湯頭到醬料皆為自家熬製，自製的塔塔醬與五味醬，也成為澎湖老饕間口耳相傳的隱藏小亮點。

澎湖小管料理推薦，《辰川水產》主打每日現撈新鮮直送，海味十足（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

誠實選材的信念：打造澎湖平價海鮮料理日常



辰川水產不僅僅是一間小吃店，更像是一個微型的澎湖水產店推薦示範點。創辦人堅持與在地小型漁業合作，採用澎湖產地直送模式，支持澎湖漁民經濟的同時也確保每一道料理的食材來源透明可溯。他指出：「這或許不是效率最高的做法，但對品質與新鮮，我們有堅持。」



品牌在料理定價上同樣展現用心，秉持澎湖平價海鮮料理定位，讓觀光客吃得過癮，當地居民也能日常來訪。這樣的定價策略搭配嚴格的品質控管，讓他們在競爭激烈的澎湖馬公在地美食市場中脫穎而出，也讓逐漸累積一批數量不小的忠實回頭客。

馬公市人氣小吃店不只主打海鮮，招牌烤雞同樣美味可口，深受在地人喜愛（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

面對季節性波動 創造馬公必吃美食的新選項

澎湖餐飲與觀光密切連動，每年 6～8 月的小管季與花火節，都是人潮湧入的高峰期。辰川水產所在的馬公老街，更被不少旅客列為馬公必吃美食的一大戰區。但創辦人指出，這樣的季節性也帶來經營壓力：「我們正在思考，如何設計適合淡季的菜單組合與促銷機制，甚至重啟澎湖海鮮餐廳推薦中少見的外帶、外送服務，延伸更多元的消費場景。」



未來，辰川水產希望透過參與澎湖美食地圖、開發特色便當組合等方式，成為遊客旅程中可以輕鬆造訪的定點之一，不僅希望在澎湖小管季與澎湖花火節美食熱潮中持續被看見，更要讓辰川水產從「口碑小吃」逐步成為在地人也能驕傲推薦的代表之一。



炸物與手作 成為澎湖打卡美食的理由

在社群上，澎湖炸物小吃攤成為年輕旅客打卡新寵。其中，辰川水產的炸鮮蚵與花枝丸最受歡迎，不僅份量實在、口感酥脆不膩，搭配自製塔塔醬更是讓人一試成主顧。有顧客直言：「第一次來是因為朋友推薦，結果炸鮮蚵跟小管麵線太驚艷，之後就每次都來吃！」



除了主打的麵線與海鮮料理，這些精心製作的炸物，也讓辰川逐漸被列入澎湖必吃小吃推薦清單，並成為許多遊客的澎湖IG打卡美食必訪點。



如今，辰川水產-小管麵線. 海鮮小吃已經不再只是觀光美食「路過的選擇」，而是真正代表在地風味的品牌。這裡沒有浮誇包裝，取而代之的是職人日復一日的用心，以及澎湖在地食材的真實風味。這份誠懇，靜靜地成為一份屬於海島的日常記憶。



旅人最常問的事 我們整理好了給你參考



Q1. 這家店的餐點份量適合一個人吃嗎？

是的，大多數餐點皆為單人份設計，像是小管麵線、肉燥飯或炸鮮蚵可單點，也能自由搭配。如果人數較多，也很適合多點幾樣一起分享。



Q2. 不吃小管，有其他選擇嗎？

雖然主打小管料理，但也有花枝丸、炸物拼盤、鮮蚵等多樣選擇，不吃小管的旅客依然能品嚐到澎湖海味。湯頭與配菜皆可依偏好微調。



Q3. 價格大約落在哪個區間？

整體屬於親民價位，主食大多落在 NT$65～160 之間。是許多旅客評價為「好吃又不貴」的原因之一，也吸引不少本地回頭客。



Q4. 會不會排隊很久？需要提前預約嗎？

熱門時段（中午 12:00～13:30、晚上 18:00～19:30）偶爾需稍等，但翻桌速度快，通常不需等太久。目前暫無預約服務，建議避開尖峰更為順暢。



《辰川水產-小管麵線. 海鮮小吃》

地址：澎湖縣馬公市中正路21號

連絡電話：0909-778-353

官方FB：https://rink.cc/79g0x

Google地圖：https://rink.cc/6ni6b

（最新資訊請以商家公告為準）