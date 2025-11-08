澎湖海龜野放 同步宣導防詐交安

澎湖縣警察局望安分局日昨與望安綠蠵龜觀光保育中心合作，共同舉辦海龜野放活動，吸引眾多民眾及親子家庭參與。活動除見證綠蠵龜健康返回大海，也結合環境教育、社區互動及公共安全宣導，期望讓民眾在寓教於樂的氛圍中提升安全意識。

此次活動由保育中心專業人員向民眾介紹綠蠵龜救傷、復育及海洋棲地保護的重要性，讓參與者更加了解海洋生態面臨的威脅。隨後在民眾的見證下，一隻完成復育的小海龜緩緩爬向海浪，成功回歸自然，場面溫馨感人。

望安分局指出，近期詐騙集團以「普發現金」、「補助入帳」、「點連結領款」等話題大量散布假簡訊與假網站，意圖誘導民眾輸入個資、帳號或一次性密碼（OTP）。警方提醒，政府不會以簡訊連結要求辦理普發現金入帳，也不會透過通訊軟體取得民眾金融資料。民眾務必遵守「不點擊、不輸入、不匯款」原則，如遇可疑訊息應立即撥打警政署「一六五」反詐騙專線查證。

在交通安全方面，警方也藉活動向民眾宣導行人及駕駛的基本防護觀念，包括行人通過路口務必停看聽、騎乘機車應全程配戴安全帽、駕駛勿酒駕與超速等，呼籲所有道路使用者遵守規範，以保障自己與他人的行車安全。

望安分局長黃一航表示，本次與保育單位合作，不僅強化民眾對海洋保育的重要性，也透過跨領域合作提升社會治安與交通安全意識。未來將持續透過多元活動、社區互動及線上宣導，落實「防詐、交通安全、環境保護」三大面向，共同守護社區安全與自然環境。