澎湖消防節慶祝大會 義消副總隊長呂登皇榮退

澎湖消防局義消副總隊長呂登皇(中)榮退，由蔡惠如(右)接任。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府消防局今(16)日舉行「消防節慶祝大會」。由縣長陳光復主持，議長陳毓仁等人到場祝賀。首先由消防局長許文光及陳雙全，致贈義消副總隊長呂登皇榮退紀念品，並由陳光復頒發新任副總隊長蔡惠如聘書。

內政部消防署「鳳凰獎」全國消防楷模第二救災救護大隊副大隊長王思源、全國義消楷模義消救難大隊第一分隊員柯泰平、「防火宣導志工菁英」白沙宣導分隊分隊長許鳳英及「救護志工菁英」馬公救護義消分隊員吳佳駿。

廣告 廣告

救災先鋒第一大隊副大隊長朱偉靖、白沙分隊長吳政男、馬公分隊員鐘耀萱及西嶼分隊員顏士翔。救護尖兵馬公分隊員孫清文、湖西分隊員洪立宇、望安分隊員孫毅、馬公分隊員鄭秉瑞及呂東霖。業務達人火災預防科員林競威、災害搶救科員黃勝建及緊急救護科隊員黃文欣等。

救災義消楷模義消總隊顧問王垂仲、第三大隊幹事許宜祜、馬公分隊員洪媽添、澎南分隊員鮑憲慶、湖西分隊員蘇瑋揚、白沙分隊員邱得瑋、西嶼分隊副分隊長陳昆發、七美分隊員許甲政、第一分隊員呂志宏第二分隊員洪榮城。義消宣導楷模宣導大隊總幹事李名懿、馬公分隊小隊長洪麗微、澎南分隊小隊長顏素日、湖西分隊副分隊長葛菁菁、白沙分隊員楊桂芳、西嶼分隊副小隊長黃評資、望安分隊長陳淑娟、七美分隊員陳惠華。

義消救護楷模救護大隊總幹事辛淑靖、馬公分隊小隊長陳炫妗、澎南分隊幹事張慧玲、湖西分隊員陳彥文、望安分隊小隊長陳朝虹、七美分隊員呂汶駿。

澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁等貴賓，共同歡送呂登皇。(記者劉禹慶攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

全台139名高階警官異動 北市警局長、刑事龍頭分由林炎田、邱紹洲接掌

威力彩頭獎飆5.2億！1/15 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐

測速影像筆直路變「波浪路」失真 101公里超速1.2萬罰單判撤銷

