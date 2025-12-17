澎湖深夜十字路口驚魂撞擊 外送騎士重傷轎車當場四腳朝天

外送直行遇左轉車18歲學生騎士多處骨折。（圖 ／翻攝畫面）

澎湖縣馬公市興仁十字路口16日晚間9時許，發生一起離譜又驚悚的交通事故，1輛自小客車在左轉時，與1輛直行中的外送機車發生猛烈碰撞，疑因撞擊力道過大，導致汽車當場翻覆在馬路中央，現場零件四散、畫面怵目驚心，事故共造成4人受傷，其中2人骨折，所幸均無生命危險。

警方初步調查指出，49歲許姓男子駕駛自小客貨車，車上附載50歲王姓女子及20歲許姓男子，當時沿縣道201線由南往北（風櫃往市區）行駛，行經縣道204線與201線岔路口欲左轉時，與一輛沿澎22號道由北往南直行的機車發生碰撞。該機車由18歲邱姓男子騎乘，為澎湖科技大學學生，當時正從事外送工作。

猛烈撞擊導致自小客車翻倒路中，機車則支離破碎，零件散落一地，連騎士的安全帽都被撞飛，可見撞擊力道相當驚人，澎湖縣政府消防局於21時01分接獲民眾報案後，立即派遣3輛救護車、6名人員趕赴現場搶救。抵達後發現汽車雖翻覆，但未冒煙或起火，王姓女乘客即使左肩脫臼、胸部骨折，仍自行爬出車外，令人捏一把冷汗。

傷者中，王姓女子被送往部立澎湖醫院治療；邱姓外送騎士則右膝等多處骨折、頭部擦傷，經初步清洗、包紮與固定後，送往三總澎湖分院救治，其餘2人僅受輕傷，警方表示，雙方駕駛酒測值均為零，詳細肇事責任與事故原因，仍有待進一步調查釐清。

