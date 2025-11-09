澎湖清潔道路反光鏡（2） (圖)

社會中心／吳玟誼 吳培嘉 台北報導真的是禍從天降！昨天晚上，有民眾在台北市大安區買晚餐，突然聽到「砰」的好大一聲，趕緊拔腿狂奔，回頭一看，滿地都是掉落的磁磚，瞬間人生跑馬燈都出來了，直呼自己跑得快，否則頭破血流。北市建管處初步調查，掉落磁磚的大樓，屋齡四十幾年，疑似年久未修，如有掉落情形，將依法開罰6萬到30萬，並限期改善。地面上大大小小磁磚散落一地，店家的遮雨棚上方也有碎石塊，到底怎麼回事，8號晚間，這裡大樓的磁磚，突然從天而降，讓等餐點的民眾快嚇死，直呼腎上腺素爆發、拔腿狂奔，瞬間人生跑馬燈都出來了，還好沒被波及，不然可能頭破血流。禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快。（圖／民視新聞）下方通通都是做生意的店家，回想起來，依舊心有餘悸，這棟住商混合大樓就位在台北大安區安東街，屋齡大約四十幾年，疑似年久失修，高樓層處的女兒牆磁磚、水泥瞬間剝落。事實上，類似的情況已經不是第一次發生，轉個彎，來到這棟樓後方。禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快。（圖／民視新聞）只見後方人行道上，拉起了好幾公尺長的封鎖線、擺放三角錐，貼上警語，一旁還有用布袋把磁磚蒐集起來，原來這裡過去就發生過磁磚掉落，有人甚至見怪不怪。對此，北市建管處回應，經過通報，本處會派員現場勘查，如有掉落情形，將依建築法91條裁罰6萬至30萬，並限期改善。這裡的店家、住戶們都希望管委會、相關單位趕緊處理，否則誰能住的安心。原文出處：禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快 更多民視新聞報導深夜沙灘驚魂！宜蘭壯圍傳男子呼救「疑落海」 海巡連夜出動無人機全面搜救討錢不成怒揮刀！信義區63歲男刺傷同居女友遭警逮捕美國前AV女星涉「斬首男友」 嫁禍與她亂倫的死者兒子

民視影音 ・ 7 小時前